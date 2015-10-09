Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Французский специалист Зинедин Зидан готов рассмотреть возвращение на тренерский мостик мадридского "Реала", однако выдвинул клубу два принципиальных условия, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Временный проект и полный контроль

Первое требование Зидана касается формата его возможной работы. Француз согласен возглавить "Реал" лишь в том случае, если клуб изначально примет временный характер его пребывания. Тренер хочет сохранить за собой возможность покинуть Мадрид в обозримом будущем, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Франции — этот вариант он рассматривает как следующий шаг в карьере после ЧМ-2026.

При этом Зидан настаивает на полном авторитете внутри команды. Он хочет самостоятельно выстраивать иерархию в раздевалке, принимать ключевые решения без внешнего давления и с первого дня установить жёсткие правила. Для него уважение к тренеру и порядок внутри коллектива важнее статуса и имени любого футболиста.

Беллингем — главный вопрос

Второе условие стало самым резонансным. Сообщается, что Зидан не видит Джуда Беллингема частью своего проекта. Французский специалист считает, что английский полузащитник и его окружение, в частности влияние семьи, создают чрезмерное медийное давление и могут нарушить баланс внутри команды.

Франция или "Реал"?

По мнению Зидана, растущий вес Беллингема в клубе способен дестабилизировать раздевалку, а его роль в будущей модели игры вызывает у тренера вопросы. Именно поэтому француз якобы настаивает на продаже хавбека — Transfermarkt оценивает Джуда 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2026. Это объясняет его желание рассматривать работу в "Реале" как этап, а не долгосрочный проект.

Зидан не тренировал команды с 2021 года после ухода из "королевского клуба", где он выиграл множество трофеев, включая три Лиги чемпионов.

