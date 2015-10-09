Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 23:15
 

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Зинедин Зидан. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Французский специалист Зинедин Зидан готов рассмотреть возвращение на тренерский мостик мадридского "Реала", однако выдвинул клубу два принципиальных условия, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Временный проект и полный контроль

Первое требование Зидана касается формата его возможной работы. Француз согласен возглавить "Реал" лишь в том случае, если клуб изначально примет временный характер его пребывания. Тренер хочет сохранить за собой возможность покинуть Мадрид в обозримом будущем, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Франции — этот вариант он рассматривает как следующий шаг в карьере после ЧМ-2026.

При этом Зидан настаивает на полном авторитете внутри команды. Он хочет самостоятельно выстраивать иерархию в раздевалке, принимать ключевые решения без внешнего давления и с первого дня установить жёсткие правила. Для него уважение к тренеру и порядок внутри коллектива важнее статуса и имени любого футболиста.

Беллингем — главный вопрос

Второе условие стало самым резонансным. Сообщается, что Зидан не видит Джуда Беллингема частью своего проекта. Французский специалист считает, что английский полузащитник и его окружение, в частности влияние семьи, создают чрезмерное медийное давление и могут нарушить баланс внутри команды.


По мнению Зидана, растущий вес Беллингема в клубе способен дестабилизировать раздевалку, а его роль в будущей модели игры вызывает у тренера вопросы. Именно поэтому француз якобы настаивает на продаже хавбека — Transfermarkt оценивает Джуда 160 миллионов евро.

Франция или "Реал"?

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2026. Это объясняет его желание рассматривать работу в "Реале" как этап, а не долгосрочный проект.

Зидан не тренировал команды с 2021 года после ухода из "королевского клуба", где он выиграл множество трофеев, включая три Лиги чемпионов.

Зидан начал официальные переговоры с новой командой

