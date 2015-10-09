Лидеры Лиги чемпионов обеспокоены перед матчем с "Кайратом": подробности

В преддверии встречи восьмого тура Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом" нападающий "Арсенала" Кай Хаверц по-прежнему остаётся вне стартового состава, несмотря на завершение восстановления, сообщают Vesti.kz.

Немецкий форвард выбыл из строя почти на пять месяцев из-за повреждения, полученного в августе. В январе Микель Артета задействовал Хаверца в кубковых встречах против "Портсмута" и "Челси", выпуская его на замену, однако в последующих матчах с "Ноттингем Форест" и миланским "Интером" 26-летний игрок так и не появился на поле, оставшись в запасе.

По информации журналиста Исаана Хана, в лондонском клубе сохраняются опасения по поводу физического состояния Хаверца. После возвращения в общую группу футболист столкнулся с новой проблемой, из-за чего тренерский штаб вынужден дозировать его игровую нагрузку.

В "Арсенале" намерены постепенно подводить Хаверца к основному составу, рассчитывая вывести его на пик формы к решающей части сезона.

Напомним, "Арсенал" является лидером общего этапа Лиги чемпионов.

