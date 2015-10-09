Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 09:41
 

Клуб Роналду нацелился на лидера "Арсенала"

©Depositphotos.com/CosminIftode

Вингер лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли вновь попал в сферу интересов саудовского чемпионата, сообщают Vesti.kz.

Вингер лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли вновь попал в сферу интересов саудовского чемпионата, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Аль-Наср" рассматривается как один из серьёзных претендентов на бразильца.

"Канониры" не исключают возможность продажи 24-летнего игрока, а спортивный директор Андреа Берта хотел бы найти нового левого вингера для команды перед стартом следующего сезона.

Мартинелли уже летом прошлого года получал предложения из Саудовской Аравии, но предпочёл остаться в Европе. Пока неизвестно, изменит ли он своё решение после чемпионата мира. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца составляет 45 миллионов евро.

Добавим, что в составе "Аль-Насра" выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

