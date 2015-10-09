Новый клуб экс-легионера "Кайрата" разгромили в Лиге Европы

Загребское "Динамо" в матче общего этапа Лиги Европы разгромило румынский клуб ФКСБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч седьмого тура розыгрыша состоялся в Загребе и завершился победой хозяев поля со счетом 4:1. Уже к 11-й минуте "Динамо" выигрывало со счетом 2:0. На седьмой минуте отличился Монсеф Бакрар, а затем Дион Белё.

На 42-й минуте Даниэль Бырлиджа сократил отставание. Тем не менее, хорватский клуб забил еще два гола: на 71-й минуте это сделал Белё, а на 90-й Сандро Куленович подвел итог матча.

"Динамо" набрало десять очков и занимает 20 место в таблице розыгрыша. Это позволяет хорватам выйти в плей-офф турнира. Румынский клуб с шестью баллами идет на 27-й строчке, что по не гарантируект ему продолжение борьбы в плей-офф.

Отметим, что недавно клуб из Бухареста подписал контракт с экс-полузащитником "Кайрата" Офри Арадом. Израильский футболист с 2023 года защищал цвета алматинцев и покинул клуб после истечения контракта.

В сезоне-2025/26 он помог "Кайрату" впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов. А в ноябрьском матче против миланского "Интера" он сравнял счет, но игра в Италии завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

