Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 08:36
 

"Ордабасы" усилил состав иностранным защитником

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" усилил состав иностранным защитником ©ФК "Ордабасы"

Сербский защитник Филип Йович присоединился к футбольному клубу "Ордабасы" на сборах, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сербский защитник Филип Йович присоединился к футбольному клубу "Ордабасы" на сборах, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, в ближайшее время с ним будет подписан контракт.

До этого Йович играл за боснийский клуб "Сараево". Также в его карьере были сербские "Радник", "Нови Пазар", "Спартак" Суботица, "Железничар" и "Смедерево 1924". В своё время привлекался в сборную Сербии (U-18).

Ранее "Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана и вернул вратаря из "Окжетпеса".

"Ордабасы" занял седьмое место в таблице КПЛ-2025.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Септември
Септември
(София)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Септември
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!