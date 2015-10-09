"Ордабасы" усилил состав иностранным защитником

Сербский защитник Филип Йович присоединился к футбольному клубу "Ордабасы" на сборах, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, в ближайшее время с ним будет подписан контракт.

До этого Йович играл за боснийский клуб "Сараево". Также в его карьере были сербские "Радник", "Нови Пазар", "Спартак" Суботица, "Железничар" и "Смедерево 1924". В своё время привлекался в сборную Сербии (U-18).

Ранее "Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана и вернул вратаря из "Окжетпеса".

"Ордабасы" занял седьмое место в таблице КПЛ-2025.

