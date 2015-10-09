"Ордабасы" вернул вратаря сборной Казахстана из "Окжетпеса"

25-летний казахстанский голкипер Кажымукан Толепберген вернулся в расположение "Ордабасы" и с высокой вероятностью останется в команде на будущий сезон.

По информации источника, шымкентский клуб решил сохранить вратаря, несмотря на большой интерес со стороны разных клубов КПЛ.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер сыграл 24 матча за "Окжетпес", в которых он пропустил 35 голов. Толепберген также вызывался в сборную Казахстана, хоть и еще не дебютировал за национальную команду.

Отметим, что ранее стало известно о возможном уходе Бекханы Шайзады - основного вратаря "Ордабасы", который заинтересовал столичный "Женис".

