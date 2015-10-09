Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 20:45
 

"Ордабасы" вернул вратаря сборной Казахстана из "Окжетпеса"

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" вернул вратаря сборной Казахстана из "Окжетпеса" ©КФФ

25-летний казахстанский голкипер Кажымукан Толепберген вернулся в расположение "Ордабасы" и с высокой вероятностью останется в команде на будущий сезон.

Поделиться

25-летний казахстанский голкипер Кажымукан Толепберген вернулся в расположение "Ордабасы" и с высокой вероятностью останется в команде на будущий сезон.

По информации источника, шымкентский клуб решил сохранить вратаря, несмотря на большой интерес со стороны разных клубов КПЛ. 

В минувшем сезоне 25-летний голкипер сыграл 24 матча за "Окжетпес", в которых он пропустил 35 голов. Толепберген также вызывался в сборную Казахстана, хоть и еще не дебютировал за национальную команду. 

Отметим, что ранее стало известно о возможном уходе Бекханы Шайзады - основного вратаря "Ордабасы", который заинтересовал столичный "Женис". 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 2204 человек

Реклама

Живи спортом!