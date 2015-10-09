Вратарь сборной Казахстана покинет "Ордабасы" и перейдет в другой клуб КПЛ

27-летний вратарь "Ордабасы" и сборной Казахстана Бекхан Шайзада в ближайшее время станет игроком астанинского "Жениса".

По информации KazFootball.kz, голкипер призван заменить белорусского вратаря Сергея Игнатовича, который покинул столичный клуб и продолжит карьеру в "Торпедо-БелАЗ".

Бекхан Шайзада является воспитанником "Ордабасы". Всего за шымкентский клуб он провёл 129 матчей во всех турнирах, в составе команды стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!