Вратарь сборной Казахстана покинет "Ордабасы" и перейдет в другой клуб КПЛ

27-летний вратарь "Ордабасы" и сборной Казахстана Бекхан Шайзада в ближайшее время станет игроком астанинского "Жениса".
По информации KazFootball.kz, голкипер призван заменить белорусского вратаря Сергея Игнатовича, который покинул столичный клуб и продолжит карьеру в "Торпедо-БелАЗ".
Бекхан Шайзада является воспитанником "Ордабасы". Всего за шымкентский клуб он провёл 129 матчей во всех турнирах, в составе команды стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.
