"Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" объявил о продлении контракта с 26-летним казахстанским защитником Султанбеком Астановым, передают Vesti.kz.
В прошлом сезоне в составе "Ордабасы" Астанов провёл 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Всего на клубном уровне защитник национальной сборной Казахстана сыграл 154 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. Футболист является воспитанником "Ордабасы".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Италии 2025/26 • Италия, Турин • Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 22:00 • не начат
Торино
(Турин)
- : -
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Рома
Проголосовало 2 человек
Реклама