Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 09:30
 

"Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" объявил о продлении контракта с 26-летним казахстанским защитником Султанбеком Астановым, передают Vesti.kz.  

Поделиться

Шымкентский "Ордабасы" объявил о продлении контракта с 26-летним казахстанским защитником Султанбеком Астановым, передают Vesti.kz.  

В прошлом сезоне в составе "Ордабасы" Астанов провёл 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.


Всего на клубном уровне защитник национальной сборной Казахстана сыграл 154 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. Футболист является воспитанником "Ордабасы".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 января 22:00   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Рома
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!