"Ордабасы" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" объявил о продлении контракта с 26-летним казахстанским защитником Султанбеком Астановым, передают Vesti.kz.

В прошлом сезоне в составе "Ордабасы" Астанов провёл 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Всего на клубном уровне защитник национальной сборной Казахстана сыграл 154 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. Футболист является воспитанником "Ордабасы".

