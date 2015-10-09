Клуб КПЛ официально представил трехкратного чемпиона Казахстана

Казахстанский футболист Мади Жакипбаев стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

25-летний полузащитник минувший сезон провел в петропавловском "Кызылжаре". На его счету девять матчей за петропавловцев во всех турнирах, но результативными действиям футболист не отметился.

Также, воспитанник столичного футбола выступал за алматинский "Хан-Тенгри" и карагандинский "Шахтер".

В составе "Астаны" он трижды становился чемпионом КПЛ (2016, 2017, 2018).

Кроме того, Жакипбаев выступал в составе юношеских и молодежной сборной Казахстана.

