Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:57
 

Клуб КПЛ официально представил трехкратного чемпиона Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ официально представил трехкратного чемпиона Казахстана ©Depositphotos.com

Казахстанский футболист Мади Жакипбаев стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Казахстанский футболист Мади Жакипбаев стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

25-летний полузащитник минувший сезон провел в петропавловском "Кызылжаре". На его счету девять матчей за петропавловцев во всех турнирах, но результативными действиям футболист не отметился.

Также, воспитанник столичного футбола выступал за алматинский "Хан-Тенгри" и карагандинский "Шахтер".

В составе "Астаны" он трижды становился чемпионом КПЛ (2016, 2017, 2018).

Кроме того, Жакипбаев выступал в составе юношеских и молодежной сборной Казахстана.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
18 января 18:00   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
ОФК
ОФК
(Белград)
Кто победит в основное время?
Ахмат
Ничья
ОФК
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!