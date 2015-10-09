Клуб КПЛ официально представил нападающего сборной Казахстана

ФК "Окжетпес" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Казахстана Оралханом Омиртаевым, сообщают Vesti.kz.

27-летний форвард имеет опыт выступлений на клубном уровне: в разные годы он защищал цвета "Шахтёра", "Тобола", "Акжайыка", "Атырау", белорусских "Слуцка" и БАТЭ, а также "Актобе".

В минувшем сезоне Омиртаев отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами в КПЛ.

Кроме того, нападающий стал автором победного гола в матче Лиги конференций против пражской "Спарты", принеся важную победу "Актобе" на европейской арене.

В составе сборной Казахстана он провел восемь матчей и забил один гол.

