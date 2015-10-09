"Кайрат" объявил официальное решение по Шерхану Калмурзе

Алматинский "Кайрат" объявил о продлении контракта с молодым голкипером Шерханом Калмурзой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 ноября 2028 года.

В 2025 году Калмурза дебютировал за основную команду "Кайрата" и провёл пять матчей в официальных турнирах — в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и Лиге чемпионов.

В этих встречах Шерхан пропустил 10 мячей, при этом два поединка завершил "на ноль", что стало серьёзным достижением для 18-летнего вратаря на столь высоком уровне.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!