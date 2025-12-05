Месси узнал плохие новости из сборной Аргентины перед ЧМ-2026

Сборная Аргентины потеряла одного из ключевых защитников накануне чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации Bolavip, защитник испанского "Вильярреала" и сборной Аргентины Хуан Фойт получил разрыв левого ахиллова сухожилия. Травма была подтверждена после медицинского обследования, и она фактически завершает для футболиста текущий сезон.

Фойт получил повреждение на 24-й минуте матча против мадридского "Реала" (0:2) в рамках 21-го тура Ла Лиги и был вынужден покинуть поле. Обычно восстановление после разрыва ахиллова сухожилия занимает от четырёх до шести месяцев, что ставит под серьёзное сомнение его готовность к чемпионату мира 2026 года.

Для тренерского штаба Лионеля Скалони это серьёзный удар. Фойт входил в состав чемпионской команды на ЧМ-2022 в Катаре и в 2025 году вновь начал возвращаться в основную обойму сборной, выходя в стартовом составе в товарищеских матчах.

За национальную команду он провёл 22 игры (1307 минут) и ценился за универсальность — способность сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге защиты.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля и впервые в истории состоится сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Ожидается, что предстоящий мундиаль станет последним для капитана сборной Аргентины - восьмикратного обладателя "Золотого мяча"

Ямаль выиграл трофей с "Барселоной" и уделал Месси

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!