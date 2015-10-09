Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 07:00
 

Мбаппе в одиночку вывел "Реал" в лидеры Ла Лиги

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе в одиночку вывел "Реал" в лидеры Ла Лиги Мбаппе, Винисиус и Каррерас. Фото: ФК "Реал Мадрид"©

Мадридский "Реал" одержал победу в гостевом матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Команда на выезде встречалась с "Вильярреалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" одержал победу в гостевом матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Команда на выезде встречалась с "Вильярреалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Драмой обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ
Сегодня 07:15  
Сенсация сезона: "Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге
Сегодня 07:48  
"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии
Сегодня 08:42  

Игра прошла на стадионе "Керамика" и завершилась победой столичных со счётом 2:0. Автором обоих голов стал французский нападающий Килиан Мбаппе. Сначала он отличился с игры на 47-й минуте, а затем реализовал заработанный собственными силами пенальти на четвёртой добавленной (90+4').

Благодаря этому успеху "Реал" набрал 51 очко и вырвался на первое место в турнирной таблице. Однако у лидеровавшей до этого "Барселоны" (49) сегодня будет шанс вернуться на вершину - они сыграют дома с "Реалом Овьедо" (20:15 по казахстанскому времени).

Теперь команда Альваро Арбелоа вышла на серию из трёх побед подряд, а ещё имеет серию из пяти выигрышей в чемпионате Испании (началась ещё при Хаби Алонсо). Их лидер Мбаппе забил уже 21 гол в текущем розыгрыше чемпионата Испании, с отрывом лидируя в списке бомбардиров.

"Вильярреал" же оказался на четвёртой позиции с 41 баллом, отставание от первого места - десять очков. Жёлтая субмарина проиграла третью игру кряду во всех турнирах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
2 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
9 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
10 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
17 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 102 человек

Реклама

Живи спортом!