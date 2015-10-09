Мбаппе в одиночку вывел "Реал" в лидеры Ла Лиги

Мадридский "Реал" одержал победу в гостевом матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Команда на выезде встречалась с "Вильярреалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Керамика" и завершилась победой столичных со счётом 2:0. Автором обоих голов стал французский нападающий Килиан Мбаппе. Сначала он отличился с игры на 47-й минуте, а затем реализовал заработанный собственными силами пенальти на четвёртой добавленной (90+4').

Благодаря этому успеху "Реал" набрал 51 очко и вырвался на первое место в турнирной таблице. Однако у лидеровавшей до этого "Барселоны" (49) сегодня будет шанс вернуться на вершину - они сыграют дома с "Реалом Овьедо" (20:15 по казахстанскому времени).

Теперь команда Альваро Арбелоа вышла на серию из трёх побед подряд, а ещё имеет серию из пяти выигрышей в чемпионате Испании (началась ещё при Хаби Алонсо). Их лидер Мбаппе забил уже 21 гол в текущем розыгрыше чемпионата Испании, с отрывом лидируя в списке бомбардиров.

"Вильярреал" же оказался на четвёртой позиции с 41 баллом, отставание от первого места - десять очков. Жёлтая субмарина проиграла третью игру кряду во всех турнирах.

