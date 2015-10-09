Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Германия
Сегодня 07:48
 

Сенсация сезона: "Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге

Сенсация сезона: "Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге

Мюнхенская "Бавария" проиграла в Бундеслиге впервые с начала сезона 2025/26. В матче 19-го тура команда на своём поле принимала "Аугсбург", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте благодаря усилиям Хироки Ито, и всё шло неплохо для "Баварии". Однако в концовке игры фавориты упустили нити игры, пропустив дважды - забили Артур Чавес (75') и Ан-Ноа Массанго (81').

Примечательно, что "Аугсбург" действительно много угрожал чужим воротам, перебив "Баварию" по общему количеству ударов (16 против 15). Эта сенсация позволила гостям подняться на 13-е место в турнирной таблице и набрать 19 баллов.

"Бавария" же, несмотря на поражение, с отрывом сохраняет лидерство в турнирной таблице (50). Правда, после победы дортмундской "Боруссии" над "Унионом" (3:0) он сократился до восьми пунктов - у шмелей 42 очка.

Для мюнхенцев это первое поражение в Бундеслиге с начала сезона, а если брать в учёт все турниры, то первое с конца ноября (тогда они проиграли "Арсеналу" в Лиге чемпионов - 1:3).

Драмой обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 19 16 2 1 72-16 50
2 Боруссия-09 Д 19 12 6 1 38-17 42
3 Хоффенхайм 18 11 3 4 38-22 36
4 РБ Лейпциг 18 11 2 5 36-24 35
5 Штутгарт-1893 18 10 3 5 33-26 33
6 Байер 18 10 2 6 35-25 32
7 Айнтрахт Фр 19 7 6 6 39-42 27
8 Фрайбург 18 6 6 6 29-31 24
9 Унион 19 6 6 7 24-30 24
10 Кельн 18 5 5 8 27-30 20
11 Боруссия М 18 5 5 8 23-29 20
12 Вольфсбург 19 5 4 10 28-41 19
13 Аугсбург 19 5 4 10 22-36 19
14 Гамбург 18 4 6 8 17-27 18
15 Вердер 18 4 6 8 21-35 18
16 Майнц-05 19 3 6 10 21-32 15
17 Санкт-Паули 18 3 4 11 16-31 13
18 Хайденхайм 19 3 4 12 17-42 13

