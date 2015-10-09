Мюнхенская "Бавария" проиграла в Бундеслиге впервые с начала сезона 2025/26. В матче 19-го тура команда на своём поле принимала "Аугсбург", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте благодаря усилиям Хироки Ито, и всё шло неплохо для "Баварии". Однако в концовке игры фавориты упустили нити игры, пропустив дважды - забили Артур Чавес (75') и Ан-Ноа Массанго (81').

Примечательно, что "Аугсбург" действительно много угрожал чужим воротам, перебив "Баварию" по общему количеству ударов (16 против 15). Эта сенсация позволила гостям подняться на 13-е место в турнирной таблице и набрать 19 баллов.

"Бавария" же, несмотря на поражение, с отрывом сохраняет лидерство в турнирной таблице (50). Правда, после победы дортмундской "Боруссии" над "Унионом" (3:0) он сократился до восьми пунктов - у шмелей 42 очка.

Для мюнхенцев это первое поражение в Бундеслиге с начала сезона, а если брать в учёт все турниры, то первое с конца ноября (тогда они проиграли "Арсеналу" в Лиге чемпионов - 1:3).

