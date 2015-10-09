Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 07:15
 

Драмой обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Драмой обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ Матч "Борнмут" - "Ливерпуль". Фото: ФК "Ливерпуль"©

"Ливерпуль" неолжиданно оступился в матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях красные играли с "Борнмутом", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

"Ливерпуль" неолжиданно оступился в матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях красные играли с "Борнмутом", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Сенсация сезона: "Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге
Сегодня 07:48  
"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии
Сегодня 08:42  

Ещё в первом тайме хозяева серьёзно удивили звёздных гостей: на 26-й минуте Эванилсон открыл счёт, а на 33-й Алехандро Хименес его удвоил. Одщнако перед перерывом, на 45-й минуте, Вирджан ван Дайк отыграл одни мяч. 

После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить. В итоге это привело к тому, что команде удалось сравнять счёт на 80-й минуте после точного удара в исполнении Доминика Собослаи.

Но точку в игре поставили именно игроки "Борнмута". На пятой добавленной минуте (90+5') отличился Амин Адли, принёсший хозяевам сенсационную победу.

Таким образом "Ливерпуль" остался на четвёртом месте с 36 баллами. Однако в течение суток команду Арне Слота могут опередить ещё четыре клуба в случае своих побед в воскресных играх. У клуба прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия - они не знали поражений с конца ноября 2025 года.

"Борнмут" же набрал 30 очков и поднялся на 13-ю позицию в таблице АПЛ.

Мбаппе в одиночку вывел "Реал" в лидеры Ла Лиги

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
9 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Челси
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!