Драмой обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ

"Ливерпуль" неолжиданно оступился в матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). В гостях красные играли с "Борнмутом", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Ещё в первом тайме хозяева серьёзно удивили звёздных гостей: на 26-й минуте Эванилсон открыл счёт, а на 33-й Алехандро Хименес его удвоил. Одщнако перед перерывом, на 45-й минуте, Вирджан ван Дайк отыграл одни мяч.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить. В итоге это привело к тому, что команде удалось сравнять счёт на 80-й минуте после точного удара в исполнении Доминика Собослаи.

Но точку в игре поставили именно игроки "Борнмута". На пятой добавленной минуте (90+5') отличился Амин Адли, принёсший хозяевам сенсационную победу.

Таким образом "Ливерпуль" остался на четвёртом месте с 36 баллами. Однако в течение суток команду Арне Слота могут опередить ещё четыре клуба в случае своих побед в воскресных играх. У клуба прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия - они не знали поражений с конца ноября 2025 года.

"Борнмут" же набрал 30 очков и поднялся на 13-ю позицию в таблице АПЛ.

