Месси потерпел разгромное поражение с "Интером Майами"

Американский "Интер Майами" проиграл в товарищеском матче перуанской "Альянсе Лима". В этой встрече всё завершилось разгромом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошёл в Лиме (Перу) и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме дубль оформил 42-летний экс-форвард "Баварии" Паоло Герреро (29', 35'), а во втором отличился Луис Рамос (73').

Звёздные лидеры "Интера" Лионель Месси и Луис Суарес вышли в стартовом составе гостей, но были заменены на 63-й минуте, при счёте 0:2.

Отметим, что в ближайшие недели у "Интера Майами" запланированы товарищеские матчи с клубами из Колумбии и Эквадора, а ближайший матч в МЛС запланирован на 22 февраля.

