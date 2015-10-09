Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 11:15
 

Репетиция перед "Кайратом": прямая трансляция матча "Арсенал" - МЮ в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Репетиция перед "Кайратом": прямая трансляция матча "Арсенал" - МЮ в АПЛ Бруну Фернандеш и Мартин Эдегор. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдёт на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдёт на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Кайрат" подписал контракт с рекордсменом Лиги чемпионов: подробности
Сегодня 11:35  

Лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ с 50 очками и идут на серии из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Для команды Микеля Артеты это будет последняя игра перед встречей Лиги чемпионов с "Кайратом" на этом же стадионе, которая запланирована на 28 января.


"Манчестер Юнайтед" с 35 баллами замыкает топ-5. В предыдущем туре команда обыграла "Манчестер Сити" в дерби (2:0). Теперь команда Майкла Кэррика попытается сотворить ещё одну сенсацию и подняться в топ-4, сместив потерпевший сенсационное поражение "Ливерпуль".

Матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 1.

"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
9 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 220 человек

Реклама

Живи спортом!