Репетиция перед "Кайратом": прямая трансляция матча "Арсенал" - МЮ в АПЛ

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдёт на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ с 50 очками и идут на серии из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Для команды Микеля Артеты это будет последняя игра перед встречей Лиги чемпионов с "Кайратом" на этом же стадионе, которая запланирована на 28 января.

"Манчестер Юнайтед" с 35 баллами замыкает топ-5. В предыдущем туре команда обыгралав дерби (2:0). Теперь командапопытается сотворить ещё одну сенсацию и подняться в топ-4, сместив потерпевший сенсационное поражение

Матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" начнётся в 21:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 1.

