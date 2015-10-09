Европейский клуб выдал перестрелку с семью голами после матча с "Кайратом"

Бельгийский "Брюгге" с трудом добыл победу в чемпионате, на своём поле одолев "Зюльте-Варегем". Команда забили друг другу семь голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как и в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (4:1), счёт открыл сербский хавбек Александар Станкович, оформивший дубль (6', 60'). Также по голу забили Брэндон Мехеле (46') и Николо Тресольди (78').

У проигравших же отличились Марли Аке (38'), Аносике Эмента (40') и Джозеф Опоку (80'). Итоговый счёт - 4:3 в пользу "Брюгге".

Теперь в активе "Брюгге" 44 набранных очка. Они идут на третьем месте, отставая от лидеров из(46) на два пункта. А вот "Зюльте-Варегем" замыкает топ-10 с 26 баллами.

Напомним, что во вторник "Брюгге" разгромил "Кайрат" в Астане со счётом 4:1. Команда всё ещё имеет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Кайрат" подписал контракт с рекордсменом Лиги чемпионов: подробности

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!