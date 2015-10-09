Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 13:05
 

Европейский клуб выдал перестрелку с семью голами после матча с "Кайратом"

  Комментарии

Поделиться
Европейский клуб выдал перестрелку с семью голами после матча с "Кайратом" Футболисты "Брюгге" празднуют гол в ворота "Кайрата". Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Бельгийский "Брюгге" с трудом добыл победу в чемпионате, на своём поле одолев "Зюльте-Варегем". Команда забили друг другу семь голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Бельгийский "Брюгге" с трудом добыл победу в чемпионате, на своём поле одолев "Зюльте-Варегем". Команда забили друг другу семь голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как и в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (4:1), счёт открыл сербский хавбек Александар Станкович, оформивший дубль (6', 60'). Также по голу забили Брэндон Мехеле (46') и Николо Тресольди (78').

У проигравших же отличились Марли Аке (38'), Аносике Эмента (40') и Джозеф Опоку (80'). Итоговый счёт - 4:3 в пользу "Брюгге".


Теперь в активе "Брюгге" 44 набранных очка. Они идут на третьем месте, отставая от лидеров из "Юниона" (46) на два пункта. А вот "Зюльте-Варегем" замыкает топ-10 с 26 баллами.

Напомним, что во вторник "Брюгге" разгромил "Кайрат" в Астане со счётом 4:1. Команда всё ещё имеет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Кайрат" подписал контракт с рекордсменом Лиги чемпионов: подробности

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
26 января 13:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Шанхай Порт
Шанхай Порт
(Шанхай)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Шанхай Порт
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!