"Актобе" всухую обыграл европейский клуб после презентации Нани

В Анталье (Турция) состоялся товарищеский матч с участием "Актобе". Команда встречалась с косовским клубом "Гиляни", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу казахстанского клуба. Причём свои голы подопечные Николая Костова забили в первой пятиминутке - отличились Артур Шушеначев (3') и Айдин Желькович (5').

Отметим, что "Актобе" в прошлом сезоне занял пятое место в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) , оставшись без еврокубков. Что касается "Гиляни", то в текущем чемпионате Косова команда занимает шестую строчку из десяти.

Это был второй матч "Актобе" на сборах в Турции. На прошлой неделе команда разгромно проиграла чешскому "Банику" (0:3).

Накануне в Актобе состоялась презентация звёздного португальца Луиша Нани.

