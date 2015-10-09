Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:10
 

"Актобе" всухую обыграл европейский клуб после презентации Нани

"Актобе" всухую обыграл европейский клуб после презентации Нани Айдин Желькович и Георгий Жуков в "Актобе". Фото: ФК "Актобе"©

В Анталье (Турция) состоялся товарищеский матч с участием "Актобе". Команда встречалась с косовским клубом "Гиляни", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Анталье (Турция) состоялся товарищеский матч с участием "Актобе". Команда встречалась с косовским клубом "Гиляни", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу казахстанского клуба. Причём свои голы подопечные Николая Костова забили в первой пятиминутке - отличились Артур Шушеначев (3') и Айдин Желькович (5').



Отметим, что "Актобе" в прошлом сезоне занял пятое место в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), оставшись без еврокубков. Что касается "Гиляни", то в текущем чемпионате Косова команда занимает шестую строчку из десяти.

Это был второй матч "Актобе" на сборах в Турции. На прошлой неделе команда разгромно проиграла чешскому "Банику" (0:3).

Накануне в Актобе состоялась презентация звёздного португальца Луиша Нани.

