КПЛ
Нани запретили играть в Актобе и предложили вариант с Астаной

Нани запретили играть в Актобе и предложили вариант с Астаной Луиш Нани подписал контракт с "Актобе". ©Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

Звёздный новичок ФК "Актобе" Луиш Нани проведёт первые домашние матчи команды в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Департамент лицензирования и сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) окончательно запретил клубу принимать весной своих соперников на запасном поле специализированной школы олимпийского резерва в рамках КПЛ и Кубка Казахстана. Синтетическое покрытие ОДЮСШОР находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены на более современное.

Ранее "Актобе" на протяжении нескольких лет проводил весенние матчи КПЛ на поле этой арены, вместимость которой составляет около трех тысяч зрителей.

Клуб решил проводить свои матчи в Астане, на стадионе "Астана Арена", где также будут базироваться "Астана", "Женис" и "Елимай". Первые матчи на основной арене – Центральном стадионе имени Кобыланды батыра "Актобе" сможет провести не раньше конца апреля-начала мая.

Добавим, что сегодня, 25 января, стало известно о подписании экс-футболистом "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Луишем Нани контракта с "Актобе". По данным португальских СМИ, заработная плата 39-летнего игрока составит около 70 тысяч евро в месяц.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

