В клубе КПЛ раскрыли позицию по приглашению экс-звезды сборной России

Спортивный директор "Актобе" Марат Хайруллин прокомментировал слухи о возможном переходе в казахстанский клуб бывшего нападающего "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова, передают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Актобе" якобы рассматривает вариант с подписанием форварда после завершения сделки по португальскому вингеру Луишу Нани. Однако руководство клуба эту информацию опровергло.

"В первый раз слышу об этом. Обыкновенные слухи", — заявил Хайруллин в комментарии "Чемпионату".

Карьера Смолова

Фёдор Смолов покинул 2Краснодар" в августе 2025 года, завершив период выступлений за клуб, с которым стал чемпионом России. После ухода из профессионального футбола он принял участие в двух матчах Кубка России в составе медиафутбольной команды "БроукБойз".

В разные годы Смолов выступал за московское "Динамо", "Анжи", "Урал", "Локомотив" и "Краснодар", а также защищал цвета нидерландского "Фейеноорда" и испанской "Сельты".

С 2012 по 2021 год нападающий регулярно вызывался в сборную России, за которую провёл ряд матчей на крупных международных турнирах.

