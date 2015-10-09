"Хартс" принял решение по Исламу Чеснокову

Шотландский "Хартс" объявил состав на матч на матч 23-го тура чемпионата против "Селтика", передают Vesti.kz.

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков остался вне заявки и не сможет принять участие в предстоящем матче.

Состав "Хартса" на матч с "Селтиком"

С первых минут на поле выйдут:

Гордон К., Брага С., Финдлей С., Халкетт С., Каборе П., Магнуссон Т., Милн Х., Штайнвендeр М., Леонард М., Маккарт Дж., Шмейхель К., Маэда Д., Скейлз Л., Ян Хён-Джун, Араужо Х., Энгельс А., Макгрегор К. (C), Нюгрен Б., Тирни К.

Запасные:

Агеу, Кент Ф., Керйота С., Кизиридис А., Спиттал Б., Алтена Й., Кабангу Э., Макэнти О., Уилсон Дж., Шволов А.

Где и когда смотреть матч

Центральный матч шотландского Премьершипа состоится воскресенье, 25 января, в Эдинбурге. Начало поединка запланировано на 20:00 по казахстанскому времени, а прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Перед очной встречей "Хартс" возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков в 22 матчах, в то время как "Селтик" следует вторым, отставая всего на шесть баллов. Этот матч станет важнейшим испытанием для обеих команд в борьбе за чемпионский титул.

Отметим, что дебют Чеснокова за шотландский клуб состоялся 17 января в матче Кубка Шотландии против "Фалкирка". Казахстанец появился на поле на 77-й минуте и уже через восемь минут заработал пенальти для команды. Несмотря на это, "Хартс" уступил в серии послематчевых пенальти со счётом 4:5 после ничьей 1:1 в основное время.

