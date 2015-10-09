Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 08:42
 

"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии

"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии Ислам Чесноков на тренировке. Фото: ФК "Хартс"©

Сегодня, 25 января, пройдёт противостояние лучших команд текущего сезона чемпионата Шотландии. "Хартс" на своём поле примет "Селтик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 января, пройдёт противостояние лучших команд текущего сезона чемпионата Шотландии. "Хартс" на своём поле примет "Селтик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится в Эдинбурге и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её можно будет посмотреть по подписке в приложении Setanta Sports App.


Отметим, что в этой игре принять участие может казахстанский новобранец "Хартса" Ислам Чесноков.

В турнирной таблице после 22 туров "Хартс" лидирует, набрав 50 очков, а идущий на втором месте "Селтик" имеет в зачёте 44 балла.

Ранее мы рассказывали об этой игре подробнее, оценив шансы Чеснокова выйти на поле:

"Хартс" - "Селтик" в битве за чемпионство: заменит ли Чесноков травмированного лидера?

Чемпионат Шотландии 2025/26   •   Шотландия, Эдинбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Хартс
Хартс
(Эдинбург)
- : -
Селтик
Селтик
(Глазго)
Кто победит в основное время?
Хартс
Ничья
Селтик
Проголосовало 32 человек

