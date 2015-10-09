"Хартс" Чеснокова против "Селтика": прямая трансляция битвы лучших из Шотландии

Сегодня, 25 января, пройдёт противостояние лучших команд текущего сезона чемпионата Шотландии. "Хартс" на своём поле примет "Селтик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится в Эдинбурге и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её можно будет посмотреть по подписке в приложении Setanta Sports App.

Отметим, что в этой игре принять участие может казахстанский новобранец "Хартса"

В турнирной таблице после 22 туров "Хартс" лидирует, набрав 50 очков, а идущий на втором месте "Селтик" имеет в зачёте 44 балла.

Ранее мы рассказывали об этой игре подробнее, оценив шансы Чеснокова выйти на поле:

"Хартс" - "Селтик" в битве за чемпионство: заменит ли Чесноков травмированного лидера?

