"Хартс" - "Селтик" в битве за чемпионство: заменит ли Чесноков травмированного лидера?

В воскресенье, 25 января, в чемпионате Шотландии состоится битва лидеров - "Хартс" на своём поле примет "Селтик". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о важнейшем матче для команды Ислама Чеснокова.

После 22 туров "Хартс" лидирует в турнирной таблице (50), опережая ближайших преследователей из "Селтика" и "Рейнджерс" на шесть очков (44). Это будет третья игра между клубами в этом сезоне (весной будет ещё и четвёртая). В конце октября "Хартс" добыл домашнюю победу со счётом 3:1, а в декабре обыграл "Селтик" и на выезде (2:1).

Матч за шесть очков - команде Чеснокова нельзя расслабляться

После двух подряд поражений футболисты "Селтика" будут настроены решительно, чтобы взяться за спасение провального сезона. Однако ситуация всё равно на стороне "Хартса", так как они сыграют дома, а "Селтик" будет более уставшим - сегодня их ждёт выездная игра седьмого тура общего этапа Лиги Европы с "Болоньей".

Кстати говоря, в еврокубках у клуба из Глазго тоже не очень клеится. Они находятся на 24-м месте, то есть, на самой границе зоны плей-офф. И чтобы гарантировать себе весеннюю часть еврокубков - им нужно набирать очки в Италии сегодня, а также против нидерландского "Утрехта" дома на следующей неделе.

Если "Хартсу" в воскресенье удастся обыграть "Селтик" в третий раз подряд, то команда оторвётся от них на девять баллов, и это может сыграть чуть ли не определяющую роль за 15 туров до завершения первенства.

Но ситуация работает и в обратном направлении. Ведь если "Селтик" обыграет "Хартс", то сократит отставание от них всего до трёх очков. А дистанция впереди ещё достаточно длинная, и в подобных гонках у зелёно-белых куда больше опыта, в то время как "Хартс" не становился чемпионом с 1960 года.

"Хартс" лишился бомбардира: Чесноков придёт на помощь?

В прошлом матче, который состоялся в рамках Кубка Шотландии против "Фалкирка" (1:1, 4:5 - по пенальти), клуб из Эдинбурга лишился своего лучшего бомбардира и капитана - 30-летнего Лоуренса Шенкленда. Нападающий, забивший 15 голов в 26 матчах этого сезона, был заменён в овертайме из-за повреждения.

Позже ему диагностировали растяжение мышц бедра, и он вылетел из строя до начала марта. То есть, лидер атаки пропустит около семи матчей, если восстановление займёт обозначенное количество времени.

В таком случае впереди останется, который периодически выходит на поле на позиции вингера. Вряд ли будет большое доверие к, который заменил Шенкленда в Кубке и своим промахом в серии пенальти поставил крест на мечтах выиграть турнир. А 18-летнийпока не готов стать основным.

Поэтому существует перспектива, при которой именно казахстанец Чесноков начнёт получать больше игрового времени за счёт освободившейся позиции в атаке. У него есть опыт игры и в центре нападения. Но больше верится в то, что наконечником станет Брага, а Чесноков будет действовать на фланге.

Самый серьёзный конкурент Ислама - 24-летний Пьер Ландри Каборе, который выходил на замену в трёх последних матчах. Однако за это время он ничем не отметился, а Чесноков заработал пенальти в концовке кубкового противостояния с "Фалкирком", что позволило команде перевести дело в овертайм.

Матч между "Хартсом" и "Селтиком" состоится в воскресенье, 25 января, в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её можно будет посмотреть по подписке на платформе/в приложении Setanta Sports App (от 2299 тенге в месяц - Прим. автора).

Напомним, что 26-летний Чесноков стал игроком "Хартса" 6 января. В двух стартовых играх он участие не принял, оставшись на скамейке запасных, а в кубковом противостоянии с "Фалкирком" в сумме, с учётом овертайма, отыграл более 40 минут, заработав пенальти. В серии послематчевых пенальти очередь до казахстанца не дошла.

