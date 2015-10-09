Осечка конкурента вывела ПСЖ на первое место в чемпионате Франции

В 19-м туре чемпионата Франции прошёл матч между "Марселем" и "Лансом". Центральная игра выходных завершилась победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

Уже на третьей минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Амина Гуири, а на 13-й счёт удвоил новичок из "Арсенала" Итан Нванери, перешедший во французский клуб на правах аренды.

Во втором тайме было забито ещё два мяча. На 75-й минуте игрок "Марселя" Гуири оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Однако гостям всё же удалось отквитать один мяч - это сделал Райан Фофана на 85-й минуте.

Таким образом "Ланс", который лидировал до этого тура, остался с 43 баллами, но пропустил вперёд себя(45). А вот "Марсель" закрепился в топ-3, набрав 38 очков.

Отметим, что "Ланс" до этого шёл на серии из десяти побед во всех турнирах, не проигрывая с конца октября.

