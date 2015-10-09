Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 09:35
 

Осечка конкурента вывела ПСЖ на первое место в чемпионате Франции

  Комментарии

Осечка конкурента вывела ПСЖ на первое место в чемпионате Франции Итан Нванери забил первый гол за "Марсель". Фото: ФК "Марсель"©

В 19-м туре чемпионата Франции прошёл матч между "Марселем" и "Лансом". Центральная игра выходных завершилась победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

В 19-м туре чемпионата Франции прошёл матч между "Марселем" и "Лансом". Центральная игра выходных завершилась победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Уже на третьей минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Амина Гуири, а на 13-й счёт удвоил новичок из "Арсенала" Итан Нванери, перешедший во французский клуб на правах аренды.

Во втором тайме было забито ещё два мяча. На 75-й минуте игрок "Марселя" Гуири оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Однако гостям всё же удалось отквитать один мяч - это сделал Райан Фофана на 85-й минуте.


Таким образом "Ланс", который лидировал до этого тура, остался с 43 баллами, но пропустил вперёд себя ПСЖ (45). А вот "Марсель" закрепился в топ-3, набрав 38 очков.

Отметим, что "Ланс" до этого шёл на серии из десяти побед во всех турнирах, не проигрывая с конца октября.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 19 14 3 2 41-15 45
2 Ланс 19 14 1 4 33-16 43
3 Марсель Олимпик 19 12 2 5 44-20 38
4 Лион 18 10 3 5 27-18 33
5 Лилль 18 10 2 6 33-25 32
6 Ренн Стад 19 8 7 4 30-27 31
7 Страсбур 18 8 3 7 28-22 27
8 Тулуза 18 7 5 6 29-23 26
9 Лорьян 19 6 7 6 25-30 25
10 Монако ФК 19 7 3 9 28-33 24
11 Брест 18 6 4 8 24-29 22
12 Анже 18 6 4 8 20-25 22
13 Гавр 19 4 8 7 16-24 20
14 Париж 18 5 4 9 24-32 19
15 Ницца Олимпик 18 5 3 10 21-35 18
16 Нант 18 3 5 10 17-30 14
17 Осер 19 3 3 13 14-29 12
18 Метц 18 3 3 12 19-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
