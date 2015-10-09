Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Германия
Сегодня 12:25
 

Легенда "Реала" забил первый гол за новый клуб

Бывший капитан мадридского "Реала" Лукас Васкес забил первый гол в футболке леверкузенского "Байера". Этот удар принёс его команде важные три очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бывший капитан мадридского "Реала" Лукас Васкес забил первый гол в футболке леверкузенского "Байера". Этот удар принёс его команде важные три очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 19-го тура Бундеслиги "Байер" на своём поле принимал бременский "Вердер". 34-летний испанец вышел на поле в старте и отметился голом на 37-й минуте.

Этот гол стал единственным в игре, а на 57-й минуте Васкес был заменён. Для испанца это был девятый матч за немецкий клуб во всех турнирах, в них он имеет статистику 1+1.

С 2007 по 2025 годы Васкес находился в системе "Реала". За основной состав он провёл 402 матча и отметился 38 голами, став обладателем 20 титулов, в том числе пяти кубков Лиги чемпионов. В августе прошлого года он перешёл в "Байер" на правах свободного агента. 

Благодаря этой победе "Байер" набрал 32 очка, команда располагается на шестом месте в таблице. "Байер" же находится на 15-м месте с 18 пунктами.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 19 16 2 1 72-16 50
2 Боруссия-09 Д 19 12 6 1 38-17 42
3 Хоффенхайм 18 11 3 4 38-22 36
4 РБ Лейпциг 18 11 2 5 36-24 35
5 Штутгарт-1893 18 10 3 5 33-26 33
6 Байер 18 10 2 6 35-25 32
7 Айнтрахт Фр 19 7 6 6 39-42 27
8 Фрайбург 18 6 6 6 29-31 24
9 Унион 19 6 6 7 24-30 24
10 Кельн 18 5 5 8 27-30 20
11 Боруссия М 18 5 5 8 23-29 20
12 Вольфсбург 19 5 4 10 28-41 19
13 Аугсбург 19 5 4 10 22-36 19
14 Гамбург 18 4 6 8 17-27 18
15 Вердер 18 4 6 8 21-35 18
16 Майнц-05 19 3 6 10 21-32 15
17 Санкт-Паули 18 3 4 11 16-31 13
18 Хайденхайм 19 3 4 12 17-42 13

