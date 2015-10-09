Легенда "Реала" забил первый гол за новый клуб

Бывший капитан мадридского "Реала" Лукас Васкес забил первый гол в футболке леверкузенского "Байера". Этот удар принёс его команде важные три очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 19-го тура Бундеслиги "Байер" на своём поле принимал бременский "Вердер". 34-летний испанец вышел на поле в старте и отметился голом на 37-й минуте.

Этот гол стал единственным в игре, а на 57-й минуте Васкес был заменён. Для испанца это был девятый матч за немецкий клуб во всех турнирах, в них он имеет статистику 1+1.

С 2007 по 2025 годы Васкес находился в системе "Реала". За основной состав он провёл 402 матча и отметился 38 голами, став обладателем 20 титулов, в том числе пяти кубков Лиги чемпионов. В августе прошлого года он перешёл в "Байер" на правах свободного агента.

Благодаря этой победе "Байер" набрал 32 очка, команда располагается на шестом месте в таблице. "Байер" же находится на 15-м месте с 18 пунктами.

