"Кайрат" подписал контракт с рекордсменом Лиги чемпионов: подробности

Футболист "Кайрата" и молодёжной сборной Казахстана Александр Мрынский продлил контракт с алматинским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца ноября 2028 года, сообщают Vesti.kz.

21-летний латераль является уроженцем Актобе. В 14-летнем возрасте, летом 2018-го, попал в академию "Кайрата". На протяжении последующих лет был в системе алматинского клуба.

В сезоне 2025/26 Мрынский провёл 32 матчах за "Кайрат" во всех турнирах, забив один гол и сделав четыре ассиста (в том числе 1+1 в 15 матчах Лиги чемпионов).

На этой неделе Мрынский стал рекордсменом среди казахстанцев за всю историю по количеству сыгранных минут в основной стадии Лиги чемпионов.

Всего за основной состав "Кайрата" провёл 52 матча, он дебютировал за команду в 2021 году. Также добавим, что на счету футболиста восемь игр за молодёжную сборную Казахстана до 21 года.

