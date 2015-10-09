Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 18:50
 

Футболист сборной Казахстана за 59 миллионов выбрал новый клуб

Сагадат Турсынбай. ©КФФ

Защитник сборной Казахстана Сагадат Турсынбай продолжит карьеру в столичном "Женисе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Защитник сборной Казахстана Сагадат Турсынбай продолжит карьеру в столичном "Женисе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, главный тренер "Жениса" Али Алиев был лично заинтересован в переходе 26-летнего игрока и выходил на него с предложением ещё ранее. Однако на тот момент Турсынбай сделал выбор в пользу павлодарского "Иртыша".

Ситуация изменилась после кадровых перестановок в руководстве и тренерском штабе павлодарского клуба. В итоге защитник пересмотрел своё решение и принял приглашение астанинской команды.

Трансферная стоимость Турсынбая, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 тысяч евро, что составляет более 59 миллионов тенге.

Сагадат Турсынбай является воспитанником шымкентского футбола. В разные годы он выступал за "Ордабасы", "Тараз", "Иртыш", "Тобол" и "Мактаарал". В составе "Ордабасы" защитник становился обладателем Кубка Казахстана.

Дебют за национальную сборную Казахстана Турсынбай провёл 21 февраля 2019 года в матче против Молдовы. Вторую игру в футболке сборной он сыграл в ноябре 2025 года против команды Фарерских островов.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

