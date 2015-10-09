Футболист сборной Казахстана за 59 миллионов выбрал новый клуб

Защитник сборной Казахстана Сагадат Турсынбай продолжит карьеру в столичном "Женисе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, главный тренер "Жениса" Али Алиев был лично заинтересован в переходе 26-летнего игрока и выходил на него с предложением ещё ранее. Однако на тот момент Турсынбай сделал выбор в пользу павлодарского "Иртыша".

Ситуация изменилась после кадровых перестановок в руководстве и тренерском штабе павлодарского клуба. В итоге защитник пересмотрел своё решение и принял приглашение астанинской команды.

Трансферная стоимость Турсынбая, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 тысяч евро, что составляет более 59 миллионов тенге.

Сагадат Турсынбай является воспитанником шымкентского футбола. В разные годы он выступал за "Ордабасы", "Тараз", "Иртыш", "Тобол" и "Мактаарал". В составе "Ордабасы" защитник становился обладателем Кубка Казахстана.

Дебют за национальную сборную Казахстана Турсынбай провёл 21 февраля 2019 года в матче против Молдовы. Вторую игру в футболке сборной он сыграл в ноябре 2025 года против команды Фарерских островов.

Легенда "Баварии" принял решение по трансферу в казахстанский клуб

