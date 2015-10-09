Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Актобе" грандиозно презентовал Нани

"Актобе" грандиозно презентовал Нани ©Телеграм-канал "Серый Кардинал"

Бывший полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани прибыл в Актобе, где его представили в ближайшее время в качестве игрока местного клуба, передают Vesti.kz

Нани прилетел для подписания контракта с "Актобе", где его встретил нынешний руководитель клуба Арман Оспанов. Вскоре его представили болельщикам и СМИ. 



Отмечается, что зарплата 39-летнего экс-вингера "Манчестер Юнайтед" согласована на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 1 год. Нани будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба.

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

