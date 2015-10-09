Исламхан перейдёт в "Актобе"? Почему это рискованно для игрока и клуба

Бауыржан Исламхан в поиске команды и находится в статусе свободного агента, но возникла вероятность его перехода в стан "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этот союз потенциально ближе к провалу, нежели к успеху.

Исламхан, по сути, пропустил весь прошлый год, восстанавливаясь после травмы, а "Туран" и "Астана" лишь помогали ему для сохранения профиля, позволяя ему тренироваться, но не более.

Сам Бауыржан настроен вернуться не только в казахстанскую премьер-лигу, но и в сборную Казахстана. Амбиции и желание - это хорошо, но что с реальными возможностями и нынешним состоянием игрока - никто не знает. Сейчас Бауыржан вновь тренируется с "Астаной", но это вновь скорее помощь от столичного клуба.

Переход Исламхана в "Актобе" - сплошная авантюра и пиар, которого у "красно-белых" достаточно в последний месяц. Усилит ли полузащитник команду в игровом плане? Далеко не факт. Тем более, в центр поля на позицию десятого номера взяли легионера в расцвете сил - Айдына Жельковича. Плюс есть свой воспитанник - прогрессирующий Аян Байдаулетов.

Тут важен и контекст бэкграунда Исламхана. Все-таки Бауыржан по-прежнему прочно ассоциируется с "Кайратом", он бывший капитан команды, который сохранил теплые отношения с руководством и болельщиками "черно-жёлтых".

Да, в последние годы бывшие кайратовцы активно и спокойно переходили в "Актобе", не вызывая особой реакции ни с одной, ни с другой фанатской группы. Но Исламхан другой случай: он большой и знаковый игрок для "Кайрата", его трансфер в "Актобе" могут негативно встретить не только в Алматы, но даже и на "Кобыланды Батыра".

В общем, практической пользы от такого перехода просматривается немного, а вот репутационные проблемы вероятны как для клуба, так и для игрока.

Фото: ФК "Кайрат"©, ФК "Астана"©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!