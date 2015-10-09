Известный в Казахстане иностранец усилил клуб КПЛ

Полузащитник из Беларуси Василий Совпель стал игроком кокшетауского "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу синегорцев.
Подробности соглашения не уточняются.
26-летний белорус выступает в чемпионате Казахстана с 2023 года. Он защищал цвета кызылординского "Кайсара", туркестанского "Турана" и "Атырау".
На счету футболиста в КПЛ 69 матчей, девять голов и десять ассистов.
Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.
