Известный в Казахстане иностранец усилил клуб КПЛ

Полузащитник из Беларуси Василий Совпель стал игроком кокшетауского "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу синегорцев.

Подробности соглашения не уточняются.

26-летний белорус выступает в чемпионате Казахстана с 2023 года. Он защищал цвета кызылординского "Кайсара", туркестанского "Турана" и "Атырау".

На счету футболиста в КПЛ 69 матчей, девять голов и десять ассистов.

Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.


