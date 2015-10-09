Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:59
 

Бекхэм потроллил сына после поражения "Арсенала" от МЮ

Дэвид Бекхэм с юмором подколол своего сына Ромео, который симпатизирует "Арсеналу". Повод нашёлся быстро: лондонцы на своём поле уступили "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:3.

Легенда МЮ выложил в соцсетях старое фото в футболке манкунианцев и с иронией поинтересовался: "Ты в порядке, Ромео?"

Ответ не заставил себя ждать. Ромео Бекхэм опубликовал актуальную таблицу АПЛ, указал на отрыв "Арсенала" и посоветовал отцу не слишком радоваться.

Сейчас первая четвёрка чемпионата Англии выглядит так: "Арсенал" — 50 очков, "Манчестер Сити" — 46, "Астон Вилла" — 46, "Манчестер Юнайтед" — 38.

Напомним, Дэвид Бекхэм провёл за "МЮ" 394 матча и отметился 85 забитыми мячами.

