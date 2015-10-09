Чемпион АПЛ присоединился к клубу КПЛ (видео)

Новичок "Кайсара" Виктор Мозес прибыл в расположение кызылординского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "волков".

35-летний нигериец стал игроком "Кайсара" 24 января.

"Виктор Мозес присоединился к учебно-тренировочному сбору", — сообщается в публикации.

Мозес сделал первые шаги в профессиональном футболе в "Кристал Пэлас", после чего перебрался в "Уиган Атлетик", где яркой игрой привлёк внимание "Челси". Пик его карьеры пришёлся на сезон-2016/17: под руководством Антонио Конте он стал ключевым элементом команды и внёс вклад в чемпионский титул "синих" в английской Премьер-лиге. Вместе с лондонским клубом Мозес также выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.

Помимо этого, по ходу карьеры Мозес успел поиграть за целый ряд известных клубов — "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", московский "Спартак" и "Лутон Таун", оставив след сразу в нескольких топ-лигах Европы.

