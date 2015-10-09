Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 21:42
 

Чемпион АПЛ присоединился к клубу КПЛ (видео)

  Комментарии

Поделиться
Чемпион АПЛ присоединился к клубу КПЛ (видео) Виктор Мозес. Фото: ФК "Кайсар"©

Новичок "Кайсара" Виктор Мозес прибыл в расположение кызылординского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "волков".

Поделиться

Новичок "Кайсара" Виктор Мозес прибыл в расположение кызылординского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "волков".

35-летний нигериец стал игроком "Кайсара" 24 января.

"Виктор Мозес присоединился к учебно-тренировочному сбору", — сообщается в публикации.


Мозес сделал первые шаги в профессиональном футболе в "Кристал Пэлас", после чего перебрался в "Уиган Атлетик", где яркой игрой привлёк внимание "Челси". Пик его карьеры пришёлся на сезон-2016/17: под руководством Антонио Конте он стал ключевым элементом команды и внёс вклад в чемпионский титул "синих" в английской Премьер-лиге. Вместе с лондонским клубом Мозес также выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.

Помимо этого, по ходу карьеры Мозес успел поиграть за целый ряд известных клубов — "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Интер", московский "Спартак" и "Лутон Таун", оставив след сразу в нескольких топ-лигах Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
28 января   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Морнар
Морнар
(Бар)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Морнар
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!