"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

22-летний голкипер сборной Казахстана по футболу Темирлан Анарбеков продлил контракт с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Чемпион казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2025) официально продлил соглашение с вратарём национальной сборной Казахстана Темирланом Анарбековым. Новый контракт с 22-летним голкипером рассчитан до 30 ноября 2028 года.

Анарбеков стал одним из главных открытий сезона. В текущем розыгрыше он провёл 21 матч во всех турнирах, в 11 встречах сохранил ворота «на ноль» и пропустил всего 18 мячей, внеся весомый вклад в надёжность обороны "жёлто-чёрных". По итогам сезона болельщики клуба признали его лучшим игроком команды.

Особо ярко вратарь проявил себя на основном этапе Лиги чемпионов. Ранее Анарбеков стал лидером турнира по количеству сейвов и предотвращённых ожидаемых голов — его показатель составил 5,85, что является лучшим результатом среди всех голкиперов розыгрыша.

По данным порталов, рыночная стоимость Темирлана Анарбекова на данный момент оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге).

Ранее алматинский "Кайрат" также объявил о продлении контракта с молодым голкипером Шерханом Калмурзой.

