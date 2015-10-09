Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 12:15
 

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову Темирлан Анарбеков.

22-летний голкипер сборной Казахстана по футболу Темирлан Анарбеков продлил контракт с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Чемпион казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2025) официально продлил соглашение с вратарём национальной сборной Казахстана Темирланом Анарбековым. Новый контракт с 22-летним голкипером рассчитан до 30 ноября 2028 года.

Анарбеков стал одним из главных открытий сезона. В текущем розыгрыше он провёл 21 матч во всех турнирах, в 11 встречах сохранил ворота «на ноль» и пропустил всего 18 мячей, внеся весомый вклад в надёжность обороны "жёлто-чёрных". По итогам сезона болельщики клуба признали его лучшим игроком команды.

Особо ярко вратарь проявил себя на основном этапе Лиги чемпионов. Ранее Анарбеков стал лидером турнира по количеству сейвов и предотвращённых ожидаемых голов — его показатель составил 5,85, что является лучшим результатом среди всех голкиперов розыгрыша.

По данным порталов, рыночная стоимость Темирлана Анарбекова на данный момент оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге).

Ранее алматинский "Кайрат" также объявил о продлении контракта с молодым голкипером Шерханом Калмурзой.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

