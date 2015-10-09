Назван точный счет матча "Арсенал" - "Кайрат"

Популярный спортивный портал Sportskeeda дал прогноз на матч общего этапа Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

"Обе команды провели совершенно разные кампании, особенно на европейской арене. В то время как "канониры" стремятся вписать своё имя в историю Лиги чемпионов УЕФА, став первой командой, выигравшей все восемь матчей группового этапа, "Кайрат" надеется избежать последнего места в таблице. Ранее соперники между собой не встречались, однако на бумаге команда Микеля Артеты имеет очевидное преимущество за счёт более высокого класса и опыта, из-за чего предстоящая встреча выглядит неравной. Поэтому, несмотря на поражение в чемпионате от "Манчестер Юнайтед" в минувшие выходные, ожидается, что хозяева добьются уверенной победы над главным аутсайдером турнира. Прогноз: "Арсенал" — "Кайрат" 4:0", - прогнозирует сайт.

"Арсенал" - "Кайрат": где и когда пройдёт матч

Встреча команд пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия). "Арсенал" лидирует в общей таблице ЛЧ и гарантировал себе место в 1/8 финала, тогда "Кайрат" уже лишился шансов на плей-офф.

"Кайрат" в Лиге чемпионов

Напомним, алматинский клуб впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

В семи матчах "Кайрат" набрал 1 очков в игре с "Пафосом" (0:0), потерпев шесть поражений: от мадридского "Реала" (0:5), "Спортинга" (1:4), "Интера" (1:2), "Копенгагена" (2:3), "Олимпиакоса" (0:1) и "Брюгге" (1:4).

