Шанс для Садыбекова и прощание с Сорокиным? Каким будет состав "Кайрата" на матч с "Арсеналом"

"Кайрат" ведет подготовку к заключительному матчу общего этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Корреспондент Vesti.kz предполагает, какой стартовый состав может выставить главный теренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин на игру на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Откровенно говоря, у тренерского штаба алматинского клуба не так много опций для изменений, несмотря на крупное поражение от "Брюгге", которое вновь указало на некоторые слабые стороны в ростере "желто-черных".

Вновь точно не сыграет Дастан Сатпаев, который продолжает лечение по индивидуальной программе в Катаре. Вероятно, по-прежнему не доступны и молодые полузащитники Олжас Байбек и Азамат Туякбаев.

В воротах, без сомнения, должен сыграть Темирлан Анарбеков, который за несколько дней до игры в Лондоне официально продлил контракт с клубом.

В обороне едва ли произойдут перестановки. Еркин Тапалов, Александр Мартынович, Егор Сорокин и Луиш Мата приоритетны на своих позициях. Судя по всему, это последний матч за "Кайрат" для Сорокина, договориться о новом соглашении не удалось.

А вот с полузащитником Валерием Громыко неожиданно могут пролонгировать соглашение. Да, пока это на уровне слухов, но все же небольшая вероятность остается. Белорус наверняка выйдет в основе в Лондоне, как и Александр Мрынский.

Но в центре поля у "Кайрата" не исключена ротация. Адилет Садыбеков ярко вышел на замену против "Брюгге", забил красивый гол и пылал мотивацией. Даст ли ему новый шанс Уразбахтин? Есть ощущение, что да. В таком случае, Садыбеков, скорее всего, выйдет вместо Дамира Касабулата, а еще одну позицию займет Дан Глейзер.

В атаке, опять же почти нет вариантов для маневра. Как бы не критиковали Жоржиньо, он по объему работы и опыту предпочтительнее для тренеров, нежели Рикардиньо, а также молодые Мансур Биркурманов и Рамазан Багдат. В качестве наконечника должен выйти Эдмилсон - бразилец по своему функционалу самый опасный из нынешнего набора нападающих.

Напомним, что все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/26 пройдут в ночь со среды на четверг (с 28 на 29 января), начало в 01:00 по казахстанскому времени.

