Без Райса и Сака, или какой состав выставит "Арсенал" на матч с "Кайратом"

Уже в эту среду, 28 января, в Лиге чемпионов одновременно пройдут 18 матчей заключительного тура общего этапа. В том числе состоится игра в Лондоне (Великобритания) между местным "Арсеналом" и алматинским "Кайратом". Корреспондент Vesti.kz назвал ориентировочный состав "канониров" на эту игру.

Лондонцы считаются одной из лучших, а то и лучшей командой мира на данный момент (даже несмотря на вчерашнее домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед"). Подопечные Микеля Артеты лидируют в таблицах английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов (ЛЧ).

"Арсеналу" нужна ротация, но победа тоже необходима

С одной стороны, матч с "Кайратом" - это дополнительная нагрузка там, где всё уже решено. Лондонцы досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала ЛЧ, а казахстанцы заранее лишились шансов на плей-офф.

У "Арсенала" плотный график в разных турнирах, а вот у "Кайрата", напротив, нет игрового тонуса, так как до прошлой недели у них полтора месяца не было официальных игр. Все понимают, что это команды разного класса на сегодняшний день. Да и символично, что встречаются первая и последняя команды общего этапа.

Кто-то скажет, что Артете можно полностью выставить резервистов из юношеского состава. Но рисковать англичанам тоже не хочется, всё-таки это Лига чемпионов, а команда близка к историческому событию - набору 24 очков из 24 возможных. Такое после введения нового формата турнира в 2024 году ещё никому не удавалось сделать.

Поэтому победа над "Кайратом" - это тоже дело принципа для "Арсенала". Для гостей же это мотивация показать себя на уровне топ-клуба и попытаться сотворить сказку.

Так какой же будет состав у Артеты? Выпустит ли он лидеров после неожиданного поражения от "Юнайтед" в АПЛ? Или, наоборот, даст дебютировать ряду юных игроков из академии? Давайте разберёмся и предположим.

Состав "Арсенала" на матч с "Кайратом": звёзды будут

Есть вероятность, что впервые в сезоне место в воротах в Лиге чемпионов будет доверено 31-летнему Кепе Ариссабалаге. В чемпионате и еврокубках все матчи отыграл другой испанский кипер Давид Райя, но в противостоянии с "Кайратом" шансы выйти на поле у Кепы высоки.

До этого вратарь принял участие в пяти кубковых матчах, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил четыре гола. При нём "Арсенал" в этом сезоне не проигрывал.

В защите справа может появиться 28-летний англичанин, который дважды в этом сезоне выходил в старте в Лиге чемпионов - против(2:0) и(3:0). Вчера на 58-й минуте он вышел на поле в матче с "Юнайтед". Да и вообще, в последнее время у Бена стабилизировалось наличие игрового времени.

Альтернатива - 19-летний Джош Николс, однако он только один раз был запасным в этом сезоне ЛЧ, поэтому шансы на основу у него невысокие. Однако в заявку попасть может, как и выйти на замену.

В центре обороны есть идеальные условия для выхода на поле 21-летнего испанца, который в декабре-январе пропустил чуть больше месяца из-за травмы. В последней игре ЛЧ против(3:1) он уже играл в старте, проведя 75 минут. Сейчас он вновь готов сыграть, чтобы включиться в борьбу за место в составе на матчах АПЛ.

Больше вопросов касательно того, кто мог бы сыграть рядом с Москерой. Есть предчувствие, что это будет 24-летний эквадорец Пьеро Инкапье. Левоногий универсал, способный сыграть как в центре, так и на фланге, вчера отыграл почти час против "Манчестер Юнайтед", но был заменён. Не исключено, что ради матча с "Кайратом", где он может вновь выйти с первых минут.

Другой, но более рискованный вариант - 16-летний Марли Салмон из молодёжной команды. Он уже выходил на замену в матче шестого тура общего этапа против "Брюгге". Также появлялся на поле в одной из кубковых встреч. В пятницу он выводил команду "Арсенал U-21" с капитанской повязкой, но был заменён во втором тайме из-за повреждения. Если травма не столь серьёзная, то у него есть шансы появиться на поле в игре с "Кайратом", но увидеть в старте Инкапье - вариант более вероятный.

Слева в защите в Лиге чемпионов у "Арсенала" зачастую играет 19-летний англичанин. Думается, что и в этот раз других вариантов Артета рассматривать не будет. В АПЛ он только один раз за сезон сыграл в основе, а вот Лига чемпионов и кубковые турниры - это те соревнования, где у него есть возможность доказать свою состоятельность.

В опорной зоне может сыграть потерявшийся датчанин. 31-летний хавбек перестал попадать не то что в состав, а даже в заявку на матчи. С начала сезона он принял участие всего в 11 играх во всех турнирах (шесть раз - в старте).

В АПЛ Нёргор по сей день не играет в основе, а всего принял участие в трёх встречах чемпионата. В Лиге чемпионов он играл с первых минут против "Славии" (3:0) и "Брюгге" (3:0). Поэтому и против "Кайрата" увидеть его на поле вполне возможно. Тем более если "Арсенал" решит продать его или отдать в аренду в последние дни трансферного окна, то неплохо было бы "презентовать" его интересующимся клубам в матче с "Кайратом".

Рядом с Нёргором мы должны увидеть 27-летнего англичанина. Он начал проигрывать конкуренцию за место в составе в АПЛ, и Лига чемпионов - шанс для него показать себя с лучшей стороны. После ноябрьского хет-трика в ворота "Тоттенхэма" (4:1) он ни разу не забил, и это тоже проблема. Вчера Эберечи на 58-й минуте заменил, но отметился только жёлтой карточкой.

Ещё одну позицию в центре поля скорее всего займёт Мартин Эдегор. Тут мог бы быть выбор между ним и Микелем Мерино, однако испанец пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек, как и Деклан Райс. Вчера норвежец вышел в стартовом составе против "Юнайтед" и был заменён на исходе часа игры.

Немец Кай Хаверц пока не набрал необходимую форму после длительного восстановления. Конечно, Артета был бы не прочь дать передышку своему ключевому игроку Эдегору, но в центре много потерь, а играть кому-то надо. Не будь у "Арсенала" встречи с "Кайратом" посреди недели, он наверняка сыграл бы больше минут во вчерашнем противостоянии с манкунианцами.

В атаке большие шансы увидеть в деле Нони Мадуэке на флангах. 23-летний англичанин сыграл только в трёх матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов, но забил в них три мяча. Вчера против "Юнайтед" он вышел на замену только на заключительные 15 минут, поэтому он заряжен и готов играть в основном составе.

24-летний бразилец много забивает в ЛЧ (пять голов в шести играх) и почти не отличается в АПЛ (один мяч в 17 встречах). Чуть больше недели назад он не очень хорошо себя проявил в игре с "Ноттингемом" (0:0), после чего был заменён уже в перерыве. Затем был короткий выход на замену с "Интером" в ЛЧ (3:1), а в игре с "Юнайтед" он задействован не был, оставшись на скамейке до финального свистка. Теперь Артета должен дать Мартинелли сыграть в основе впервые за полторы недели.

Самые большие вопросы в атаке - по позиции форварда. Есть две фигуры, которые выделяются - 27-летнийи 28-летний. 27-летний швед пока не блещет той результативностью, которую от него ждали фанаты лондонцев. Иногда проблески случаются, но набрать уверенность ему всё ещё необходимо.

Бразилец же пропустил почти весь 2025 год, но недавно выдал крутой перфоманс против "Интера", оформив дубль. Вчера с "Юнайтед" он отыграл почти час, после чего был заменён на Дьёкереша.

Не секрет, что на Виктора большие надежды в "Арсенале". Поэтому логичнее было бы дать сыграть именно ему, чтобы он за счёт таких матчей мог вернуть уверенность в своих силах, а это очень важно для форвардов.

Напомним, что все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/26 пройдут в ночь со среды на четверг (с 28 на 29 января), в 01:00 по казахстанскому времени.

Эту встречу в составе "Кайрата" пропустят травмированные казахстанцы Дастан Сатпаев и Азамат Туякбаев.

