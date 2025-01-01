Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Пьерро Инкапье

Эквадор  Эквадор
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 января 2002
Команды
Эквадор
Вид спорта
Футбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат мира 2022

Команда
Эквадор

Игры
3

Мин
270

Реклама

Живи спортом!