Не тянут топ-уровень? Кто из воспитанников "Кайрата" провалился в клубах КПЛ

В последние пару лет "Кайрат" покинуло большое количество воспитанников, которые ушли в разные клубы казахстанской премьер-лиги (КПЛ), но почти никто не проявил себя на стабильно высоком уровне. Корреспондент Vesti.kz фиксирует падение выпускников алматинской академии.

После сезона-2024 "Кайрат" разом решил окончательно отпустить целый ряд воспитанников. Это исходило из-за игрового времени, положения в команде, финансовых запросов и амбиций самих игроков.

Успешных примеров среди бывших кайратовцев не так много. Конечно же, наиболее ярким является Галымжан Кенжебек, который продуктивно выстраивает международную карьеру и стал одним из ключевых игроков сборной Казахстана.

Относительно неплохо заиграл вратарь Данил Устименко - провел 15 матчей в КПЛ-2025, выиграл Кубок Казахстана с "Тоболом", хотя ни разу не сыграл в турнире. На уровне топ-команды еще держится Данияр Усенов, в прошлом году он ушёл в аренду в "Актобе" из "Тобола", в 14 матчах КПЛ оформил 1+3 и даже сыграл четыре матча в еврокубках. Сейчас Усенов вновь попытается проявить себя в "Тоболе".

Но гораздо больше тех, кто не оправдывает надежд и порой не может закрепиться даже в средних клубах КПЛ. Полузащитники Арсен Буранчиев и Андрей Ульшин в прошлом году ушли в "Кызылжар", но оба являлись скорее игроками ротации и каждый провёл не больше 1000 минут за сезон. Нынешней зимой оба сменили клуб - Буранчиев отправился в "Каспий", а Ульшина подписал "Женис".

Вячеслав Швырев, который так и не закрепился в "Кайрате" в прошлом году, ушёл сначала в "Ордабасы", а летом перебрался уже в "Актобе". Ни в одном из клубов форвард не показал себя результативно - суммарно в 14 матчах КПЛ он не отметился ни голами, ни ассистами.

В "Елимай" Андрей Карпович забрал сразу двух представителей кайратовской академии - вратаря Никиту Пивкина и защитника Егора Ткаченко. Но оба оказались далеки от основы. У Пивкина ни одного официального матча в 2025-м, а Ткаченко провёл лишь шесть игр, зачастую выходя на замену и накопив всего 70 минут.

Форвард Ян Труфанов пару лет назад котировался как один из самых перспективных нападающих страны. Но за последние пару лет у него всего четыре гола в КПЛ. При этом, раскрыться шанс ещё есть, поскольку Яну всего 21 год и его потенциал по-прежнему позволяет играть даже в топ-клубе КПЛ, но для этого необходима стабильность и постоянная работа.

