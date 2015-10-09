В Англии назвали точный счёт матча Лиги чемпионов "Арсенал" "Кайрат" ©

Британский таблоид The Standard представил прогноз на матч заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский "Арсенал" примет алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

"Арсенал" - "Кайрат": где и когда пройдёт матч

Встреча команд пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия). "Арсенал" лидирует в общей таблице ЛЧ и гарантировал себе место в 1/8 финала, тогда "Кайрат" уже лишился шансов на плей-офф.

Прогноз на матч "Арсенал" - "Кайрат"

В The Standard уверены, что предстоящий матч не станет испытанием для "канониров".

"Арсенал" должен проделать лёгкую работу с "Кайратом", который набрал только одно очко после семи туров Лиги чемпионов и располагается на дне турнирной таблицы. Для тех игроков, кому не хватает игрового времени, это шанс заявить о себе перед Микелем Артетой на фоне нестабильной формы „канониров“, в частности для полузащитника Эберечи Эзе, чья стоимость составляет 65 миллионов фунтов. Это матч между сильнейшей на сегодняшний день командой Европы и худшим клубом Лиги чемпионов, и это должно отразиться на счёте. Прогноз: "Арсенал" победит 4:0", — говорится в статье.

"Кайрат" в Лиге чемпионов

Напомним, алматинский клуб впервые в истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

В семи матчах "Кайрат" набрал 1 очков в игре с "Пафосом", потерпев шесть поражений: от мадридского "Реала", "Спортинга", "Интера", "Копенгагена", "Олимпиакоса" и "Брюгге".

Без Райса и Сака, или какой состав выставит "Арсенал" на матч с "Кайратом"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!