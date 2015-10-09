Goal назвал стартовые составы "Арсенала" и "Кайрата" на матч Лиги чемпионов

Популярный портал Goal.com назвал ориентировочные стартовые составы лондонского "Арсенала" и алматинского "Кайрата" на матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По версии издания, главный тренер "канониров" Микель Артета выпустит на игру следующих игроков:

"Арсенал": Кепа (В) – Уайт, Москера, Инкапье, Льюис-Скелли – Нёргор, Эзе, Хаверц – Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

Его коллега Рафаэль Уразбахтин с первых минут выставит:

"Кайрат": Анарбеков (В) – Тапалов, Мартынович, Сорокин, Мата – Глейзер, Касабулат, Мрынский, Жоржиньо, Громыко – Эдмилсон Сантос.

Сам матч "Арсенал" - "Кайрат" пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия).

Без Райса и Сака, или какой состав выставит "Арсенал" на матч с "Кайратом"

