Россия
Сегодня 10:35
 

Лучший бомбардир сборной России высказался о переходе в "Кайрат"

Артём Дзюба.

Нападающий тольяттинского "Акрона" и лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба сделал заявление об интересе к нему алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Дзюба о перспективах игры в Казахстане

37-летний форвард отметил, что сложные поля и длительные перелёты делают чемпионат Казахстана для него малоинтересным.

"Да, это правда, что некоторое время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен", — сказал Дзюба в интервью Sport24.

Сравнение с российскими клубами

Форвард также выразил мнение, что российские клубы имеют более высокий уровень по сравнению с казахстанскими командами:

"За "Кайратом" в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, "Краснодар" и "Зенит" чуточку посильнее "Кайрата", а, может, даже и не чуточку", — заявил россиянин.

Статистика текущего сезона

Дзюба присоединился к "Акрону" в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл 16 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

