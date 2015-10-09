Чемпион Европы выбрал другой клуб вместо "Кайрата"

Известный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье близок к переходу в "Пескару", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Фабрицио романо "Пескара" близка к подписанию Инсинье на правах свободного агента после того, как прошлым летом он покинул "Торонто".

"Инсинье возвращается в клуб своего детства и в ближайшее время подпишет контракт с командой итальянской Серии B", - пишет Романо.

🚨🔵⚪️ Pescara are set to sign Lorenzo Insigne as a free agent after he left Toronto last summer.



Back to his boyhood club, Insigne will sign with Italian second division side soon. pic.twitter.com/RtEO5On3hO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны алматинского "Кайрата".

Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в "Наполи" или перейдет в "Лацио".

Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за "Наполи" с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.

