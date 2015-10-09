Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Вчера 23:55
 

Чемпион Европы выбрал другой клуб вместо "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Чемпион Европы выбрал другой клуб вместо "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Известный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье близок к переходу в "Пескару", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Известный итальянский нападающий Лоренцо Инсинье близок к переходу в "Пескару", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Фабрицио романо "Пескара" близка к подписанию Инсинье на правах свободного агента после того, как прошлым летом он покинул "Торонто".

"Инсинье возвращается в клуб своего детства и в ближайшее время подпишет контракт с командой итальянской Серии B", - пишет Романо.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны алматинского "Кайрата".

Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в "Наполи" или перейдет в "Лацио". 

Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за "Наполи" с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 103 человек

Реклама

Живи спортом!