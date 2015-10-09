"Кайрат" заинтересован в чемпионе Европы из сборной Италии

"Кайрат" перед стартом сезона-2026 может подписать известного итальянского нападающего Лоренцо Инсинье, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дикая пуля".

По информации источника, "Кайрат" проявляет интерес к Лоренцо Инсинье и готов предложить контракт итальянскому футболисту. На данный момент речь идет именно об интересе со стороны клуба, а дальнейшие шаги будут зависеть от самого игрока.

Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в "Наполи" или перейдет в "Лацио", однако после ухода из "Торонто" он по-прежнему без команды и находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за "Наполи" с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.

