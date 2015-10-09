Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:30
 

"Кайрат" заинтересован в чемпионе Европы из сборной Италии

"Кайрат" заинтересован в чемпионе Европы из сборной Италии

"Кайрат" перед стартом сезона-2026 может подписать известного итальянского нападающего Лоренцо Инсинье, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дикая пуля"

По информации источника, "Кайрат" проявляет интерес к Лоренцо Инсинье и готов предложить контракт итальянскому футболисту. На данный момент речь идет именно об интересе со стороны клуба, а дальнейшие шаги будут зависеть от самого игрока.


Ранее в Италии сообщалось, что Инсинье вернется в "Наполи" или перейдет в "Лацио", однако после ухода из "Торонто" он по-прежнему без команды и находится в статусе свободного агента. 

Напомним, что Инсинье сейчас 34 года, он выступал за "Наполи" с 2009 по 2022 год. За сборную Италии он сыграл 54 матча и в 2021 году стал вместе с ней чемпионом Европы.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

