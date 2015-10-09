"Барселона" договорилась о переходе двух будущих звёзд

Каталонская "Барселона" продолжает активно работать на рынке молодых талантов и находится в шаге от оформления сразу двух перспективных трансферов, передают Vesti.kz.
Новый Педри из Испании
Как сообщает El Nacional со ссылкой на Sport, первым из них может стать 18-летний полузащитник Серхио Мартинес, которого в Испании уже сравнивают с Педри Гонсалесом. Несмотря на молодость, футболист регулярно получает игровую практику в составе "Расинга" из Сантандера.
Мартинес способен играть на позиции атакующего полузащитника. Он выделяется техникой, игровым мышлением и видением поля, а также имеет опыт выступлений за сборную Испании U-19.
Борьба грандов и позиция "Барсы"
Интерес к хавбеку проявляют ведущие клубы Европы — "Аякс", "Бенфика", "Вильярреал", "Атлетико", "Бетис" и мадридский "Реал". Однако президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже ведут продвинутые переговоры по трансферу игрока.
Сообщается, что после подписания контракта Мартинес может остаться в аренде в "Расинге" до конца сезона.
Тавареш — трансфер уже закрыт
В отличие от испанского полузащитника, переход Аджея Тавареша в "Барселону" фактически завершён. 16-летний форвард присоединится к каталонцам и начнёт выступления за одну из молодёжных команд.
Тавареш считается одной из главных жемчужин английского футбола. Он выступает за "Норвич", где впечатлил игрой за команду U-18, а также является игроком сборной U-17. Может действовать как на фланге атаки, так и в роли центрального нападающего.
Сравнение с Рэшфордом и ставка на будущее
За счёт стиля игры и физики Тавареша уже сравнивают с Маркусом Рэшфордом. Отмечается, что сделка полностью согласована, и остаётся лишь уладить формальные бюрократические детали.
Лапорта и Деку рассматривают оба трансфера как инвестиции в будущее, при этом финансовые условия соглашений не раскрываются.
