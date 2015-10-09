Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:00
 

Сделка на 100 миллионов может лишить "Барселону" звёздного новичка

Сделка на 100 миллионов может лишить "Барселону" звёздного новичка

Футбольный клуб "Атлетико" Мадрид получил предложение от саудовского "Аль-Ахли" о покупке аргентинского нападающего Хулиана Альвареса за 100 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Сложности с результативностью игрока

Альварес не оправдывает ожиданий в атаке "Атлетико". Его влияние на игру снизилось, а результативность оставляет желать лучшего. Тренерский штаб пока не нашёл наилучшую версию игрока, что усиливает аргументы в пользу возможного ухода.

Финансовая перспектива продажи

Переход Альвареса из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро стал крупной инвестицией для клуба. Продажа за 100 миллионов евро позволит "Атлетико" вернуть вложенные средства, освободить фонд зарплат и реинвестировать в усиление других позиций.

Предложение "Аль-Ахли"

Саудовский клуб ищет медийного и конкурентоспособного нападающего для своего проекта. Предложение в 100 миллионов евро является серьёзным и отражает реальный интерес клуба, а не простое изучение рынка.

Решение остаётся открытым

На данный момент "Атлетико" не принял окончательного решения. Будущее Хулиана Альвареса остаётся неопределённым, а окончательное решение будет зависеть от интересов клуба и ситуации на рынке.

Стоит добавить, что ранее интерес к игроку проявляла и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Альварес провёл 28 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 45 человек

