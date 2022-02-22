"Кайрат" подписал нападающего сборной Португалии

Футзальный клуб "Кайрат" объявил о подписании португальского игрока Уго Мигеля Невеша Силвы, передают Vesti.kz.

Нападающий перешёл в алматинскую команду на правах аренды из "Браги" до конца сезона.

Уго Невеш является игроком сборной Португалии по футзалу, провёл 29 матчей за национальную команду и включён в расширенный состав на чемпионат Европы 2026 года.

Профиль игрока

• Позиция: нападающий

• Дата рождения: 5 мая 2000 года

• Рост/вес: 182 см / 80 кг

• Гражданство: Португалия

Клубная карьера

• AMSAC (2008–2010)

• "Спортинг" (2011–2024)

• "Элетрико ФК" (2021–2022)

• "Брага" (2024–2025)

Достижения

• Чемпион Финалисимы (Португалия)

• Победитель Лиги чемпионов ("Спортинг")

• Трёхкратный чемпион Португалии ("Спортинг")

• Двукратный обладатель Суперкубка Португалии ("Спортинг")

• Обладатель Кубка Португалии ("Спортинг")

• Двукратный обладатель Кубка лиги ("Спортинг")

