Клубный футзал
Сегодня 18:43
 

"Кайрат" подписал нападающего сборной Португалии

Футзальный клуб "Кайрат" объявил о подписании португальского игрока Уго Мигеля Невеша Силвы, передают Vesti.kz.

Нападающий перешёл в алматинскую команду на правах аренды из "Браги" до конца сезона.

Уго Невеш является игроком сборной Португалии по футзалу, провёл 29 матчей за национальную команду и включён в расширенный состав на чемпионат Европы 2026 года.

Профиль игрока

• Позиция: нападающий
• Дата рождения: 5 мая 2000 года
• Рост/вес: 182 см / 80 кг
• Гражданство: Португалия

Клубная карьера

• AMSAC (2008–2010)
• "Спортинг" (2011–2024)
• "Элетрико ФК" (2021–2022)
• "Брага" (2024–2025)

Достижения

• Чемпион Финалисимы (Португалия)
• Победитель Лиги чемпионов ("Спортинг")
• Трёхкратный чемпион Португалии ("Спортинг")
• Двукратный обладатель Суперкубка Португалии ("Спортинг")
• Обладатель Кубка Португалии ("Спортинг")
• Двукратный обладатель Кубка лиги ("Спортинг")


Ранее "Кайрат" подписал нового вратаря из Бразилии — подробности по ссылке.

