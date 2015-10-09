Клопп рассматривает продажу звезды "Реала" за 90 миллионов евро

До недавнего времени никто не сомневался в будущем Джуда Беллингема в "Реале". Его считали ключевым игроком проекта, а после операции на плече ожидали возвращения в лучшей форме, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет El Nacional, в этом сезоне Беллингем разочаровал болельщиков и руководство клуба нестабильной игрой и непрофессиональным поведением.

Скандалы и конфликты

Полузащитника обвиняют в активной ночной жизни и нарушении режима отдыха. Ярким эпизодом стал его провокационный жест после гола в ворота "Монако" в Лиге чемпионов, когда он имитировал употребление алкоголя, что вызвало волну недовольства среди фанатов "Реала".

Президент "сливочных" Флорентино Перес крайне недоволен 22-летним игроком, и сообщается, что Беллингем может покинуть мадридский клуб, если поступит подходящее предложение.

"Ливерпуль" и "Челси" на подходе

Юрген Клопп, главный кандидат на замену Альваро Арбелоа летом, рассматривает возможность отпустить Беллингема, чтобы освободить место для новой звезды. По данным СМИ, интерес к полузащитнику проявляют "Ливерпуль" и "Челси".

"Красные" готовы заплатить более 90 миллионов евро, чтобы заполучить английского таланта, который несколько лет назад был среди финалистов "Золотого мяча".

Итоги и прогноз

Остаётся вопрос, согласится ли Флорентино Перес отпустить Беллингема за эту сумму, учитывая, что летом 2023 года его трансфер из дортмундской "Боруссии" обошёлся "Реалу" почти в 130 миллионов евро.

Если сделка состоится, это станет одним из крупнейших трансферов лета и заметным изменением для состава "Реала".

Беллингем провёл 25 матчей в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

