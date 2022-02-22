"Кайрат" сообщил о подписании нового вратаря из Бразилии

Футзальный клуб "Кайрат" из Алматы официально объявил о подписании бразильского вратаря Вандерсона Мануэля Перейры да Силвы, передают Vesti.kz.

При этом детали контракта не уточняются.

Профиль игрока

• Позиция: вратарь

• Дата рождения: 29 июля 2001 года

• Рост/вес: 180 см/89 кг

• Гражданство: Бразилия

Клубная карьера

• "Коринтианс" (Бразилия)

• ACBF (Бразилия)

• "Рига Футзал" (Латвия)

• "Вальдепеньяс" (Испания)

Достижения

• Чемпион чемпионата штата Сан-Паулу

• Чемпион лиги штата Сан-Паулу

• Чемпион бразильской национальной лиги

• Обладатель Суперкубка Латвии

• Чемпион Латвии

• Чемпион южноамериканской лиги

