"Кайрат" сообщил о подписании нового вратаря из Бразилии

Футзальный клуб "Кайрат" из Алматы официально объявил о подписании бразильского вратаря Вандерсона Мануэля Перейры да Силвы, передают Vesti.kz.
При этом детали контракта не уточняются.
Профиль игрока
• Позиция: вратарь
• Дата рождения: 29 июля 2001 года
• Рост/вес: 180 см/89 кг
• Гражданство: Бразилия
Клубная карьера
• "Коринтианс" (Бразилия)
• ACBF (Бразилия)
• "Рига Футзал" (Латвия)
• "Вальдепеньяс" (Испания)
Достижения
• Чемпион чемпионата штата Сан-Паулу
• Чемпион лиги штата Сан-Паулу
• Чемпион бразильской национальной лиги
• Обладатель Суперкубка Латвии
• Чемпион Латвии
• Чемпион южноамериканской лиги
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама