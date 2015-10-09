УЕФА принял решение по сборным России и Казахстана. Подробности

Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соревнованиям национальных команд утвердил процедуры жеребьевки Лиги наций-2026/27 и составления календаря. В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА, передаёт "СЭ".

В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.

Жеребьёвка Лиги наций пройдёт 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам.

Дивизион А

Корзина 1. Португалия, Испания, Франция, Германия

Корзина 2. Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Корзина 3. Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия

Корзина 4. Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион В

Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2. Швейцария, Босния, Австрия, Украина

Корзина 3. Словения. Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион С

Корзина 1. Исландия, Албания, Черногория, Казахстан

Корзина 2. Финляндия, Словакия, Болгария, Армения

Корзина 3. Белоруссия, Фареры, Кипр, Эстония

Корзина 4. Латвия или Гибралтар*, Люксембург или Мальта*, Молдавия*, Сан-Марино*

* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.

Дивизион D

Корзина 1. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия*, Мальта или Люксембург*

Корзина 2. Лихтенштейн, Андорра

* в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей.

При жеребьевке будут учтены несколько условий, касающихся запрета встреч одной команды с другой, климата и расстояний перелётов. Например, в одной группе не могут оказаться Босния и Косово. В дивизионе С в одну группу попадут максимум две сборные из "северных" стран — Эстонии, Фарер, Финляндии, Исландии и Латвии.

По решению исполкома УЕФА до соответствующего уведомления Белоруссия и Украина будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.

Для игр Лиги наций выделены следующие игровые слоты:

1-й тур. 24-26 сентября

2-й тур. 27-29 сентября

3-й тур. 30 сентября — 3 октября

4-й тур. 4-6 октября

5-й тур. 12-14 ноября

6-й тур. 15-17 ноября

Календарь матчей будет направлен ассоциациям 13 февраля.

